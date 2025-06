Mercato : Le guet-apens à l’OM qui a traumatisé Dugarry !

Révélé aux Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry finit par revenir en Ligue 1 après des expériences loin d’être concluantes au Milan AC et au FC Barcelone. C’est donc en 1997 que le champion du monde 1998 avec l’équipe de France débarque du côté de l’OM. Alors que Dugarry sera resté sur la Canebière jusqu’en janvier 2000. Il faut dire qu’à Marseille, il venait de vivre des moments traumatisants.

« Dugarry se fait insulter »

Joueur de l’OM à l’époque, Stéphane Dalmat a raconté ce guet-apens traumatisant pour Christophe Dugarry. Pour FD Extra Time, l’ancien Olympien a ainsi fait savoir : « Le pire c’est Dugarry. On perd 5-1 contre Saint-Etienne et puis Dugarry va vers le kop des supporters pour essayer de les calmer car ils commençaient à jeter des sièges. Il se fait insulter. Finalement, le club décide de rester à Saint-Etienne alors qu’on devait rentrer en bus. Là, on apprend que tous supporters nous attendent au péage. On fait une réunion à l’hôtel et on dit que demain, on fait une réunion les joueurs qui veulent venir avec les groupes de supporters à la Commanderie ».