Mercato : Le grand projet du PSG est dévoilé

Une page se tourne cet été au PSG, avec le départ de nombreux éléments importants qui figuraient dans l’effectif la saison dernière. Le club de la capitale souhaite miser sur des joueurs totalement impliqués dans le projet mis en place, à l’instar de Randal Kolo Muani, affichant publiquement sa volonté de venir à Paris.

Après Sergio Ramos et Lionel Messi, qui n’ont pas prolongé leur bail en fin de saison dernière, de nombreux départs sont survenus durant l’été. Neymar a notamment rejoint l’Arabie saoudite tandis que Marco Verratti est également poussé vers la sortie. Kylian Mbappé, lui aussi, avait été invité à partir après sa décision de ne pas prolonger. Une position sur laquelle est revenue le PSG, alors que le dialogue a repris entre les deux parties.

Le PSG veut des joueurs 100 % impliqués

Le PSG affiche désormais une position claire, désireux de miser uniquement sur des joueurs totalement investis dans le projet parisien comme l’explique RMC ce mercredi. Une volonté qui se ressent sur le marché des transferts, alors que le club de la capitale souhaite s’attacher les services de recrues déterminées à rejoindre le PSG et convaincues par le projet. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani.

Kolo Muani met du sien pour venir