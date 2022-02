Foot - Mercato

Mercato : Le futur entraîneur de Bordeaux déjà connu ?

Publié le 8 février 2022 à 8h11 par La rédaction mis à jour le 8 février 2022 à 8h12

Avec la mise à pied de Vladimir Petkovic, Bordeaux s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur et semble avoir fait de David Guion sa grande priorité.