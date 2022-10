Foot - Mercato

Mercato : Le feuilleton Mauricio Pochettino est relancé

Publié le 23 octobre 2022 à 00h00

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino ne cesse d’être annoncé du côté d’Aston Villa où il pourrait s’asseoir sur le banc des Villans en lieu et place de Steven Gerrard qui a été remercié. Bien qu’il ait été spécifié que l’Argentin n’était pas particulièrement chaud à l’idée de s’installer à Aston Villa, il semblerait que Pochettino ne soit pas si catégorique

Après son licenciement du PSG au printemps dernier, Mauricio Pochettino est sans club. Comme après son limogeage de Tottenham à l’automne 2019, l’entraîneur argentin est en quête d’une nouvelle aventure. Mais visiblement pas n’importe laquelle. En effet, après avoir été annoncé du côté de l’OGC Nice et du FC Séville, des pistes qui n’ont mené à rien en raison de la réticence de Pochettino de rejoindre les Aiglons et le choix de Séville d’offrir les clés de son groupe à Jorge Sampaoli, Pochettino ne semblerait disposer que d’une option possible sur le marché.

Mauricio Pochettino réticent à l’idée de rejoindre Aston Villa

En effet, après une deuxième défaite de rang concédée par Steven Gerrard face à Fulham jeudi dernier (3-0), la légende de Liverpool a été mise à pied et pour la remplacer, les Villans songeraient à Mauricio Pochettino. Cependant, à en croire The Daily Telegraph et ce malgré une belle offre salariale qui lui permettrait de percevoir des revenus annuels de 11,5M€, Pochettino ne serait pas emballé par l’idée de régresser dans sa carrière et de prendre les rênes d’un effectif qui se bat pour son maintien en Premier League.

Pochettino finalement en pleine indécision ?