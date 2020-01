Foot - Mercato

Mercato : Le feuilleton Giroud totalement relancé ?

Publié le 31 janvier 2020 à 9h13 par G.d.S.S. mis à jour le 31 janvier 2020 à 9h14

Alors qu’il semblait parti pour rester à Chelsea cet hiver, Olivier Giroud pourrait finalement rejoindre l’Italie où l’Inter Milan et la Lazio Rome se disputeraient sa signature.