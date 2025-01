Mercato : Le FC Nantes prêt à le virer, Kombouaré fait une révélation

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques jours de cela, le départ d’Antoine Kombouaré semblait acté. En effet, le FC Nantes était prêt à virer l’entraîneur kanak, mais Waldemar Kita a finalement fait machine-arrière. Une situation sur laquelle est revenu le principal intéressé. Et visiblement, Kombouaré n’en veut pas du tout à ses dirigeants.

Alors qu’il avait été annoncé que la rencontre de Coupe de France face à Drancy devait être la dernière d’Antoine Kombouaré au FC Nantes, ça s’est finalement passé différemment. Le Kanak est toujours toujours aux commandes des Canaris suite à la volte-face de ses dirigeants. Il n’empêche que le FC Nantes a cherché un successeur à Kombouaré, ce que ce dernier a parfaitement compris.

« Que tu ailles chercher un entraîneur, c’est normal »

Sur RMC ce dimanche matin, Antoine Kombouaré a rapporté une de ses discussions avec Franck Kita à propos de sa succession. L’entraîneur du FC Nantes a alors confié : « J’ai même dit à Franck Kita, aujourd’hui on est mal classé, on est en difficulté, que tu ailles chercher un entraîneur, c’est normal. Il rencontre 200 entraîneurs, ça fait partie de son métier de dirigeant, d’anticiper et de prévoir. Je n’ai aucun soucis là-dessus ».

« Lui fait son travail de dirigeant avec le président Kita »

« Il ne m’a pas dit d’arrêter, donc je continue. Lui fait son travail de dirigeant avec le président Kita, il rencontre les entraîneurs qu’ils veulent. Moi je suis là, j’ai un contrat. Par respect pour le club, je fais mon boulot », a ajouté Antoine Kombouaré.