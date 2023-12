Mercato : Le FC Nantes prépare une grosse offre !

Thomas Bourseau

En fin de contrat au FC Nantes, Moses Simon aurait déjà initié le contact avec l’OL par le biais de ses agents. Cependant, tout mouvement ne devrait pas avoir lieu avant la fin de la saison pour le Nigérian qui pourrait réclamer un joli chèque pour son prochain contrat. Explications.

Moses Simon fait les beaux jours du FC Nantes depuis 2019 et son arrivée en prêt de Levante. L’ailier du club nantais est en fin de contrat à l’issue de la saison et n’a toujours pas apposé sa signature sur un nouveau bail. On serait même loin de cette issue à en croire Foot Mercato.

Discussions entre l’OL et Moses Simon

A en croire Foot Mercato, Moses Simon (28 ans) discuterait par l’intermédiaire de son entourage avec l’OL. Le club rhodanien aurait à cœur de poursuivre le remodelage de l’effectif géré de manière temporaire par Pierre Sage depuis que Fabio Grosso a été écarté. D’autres clubs de Ligue 1 répondraient également à l’appel dans cette opération selon Ouest-France.

Un joli salaire réclamé par Moses Simon, Nantes va dégainer