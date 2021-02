Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Le FC Nantes bientôt vendu ? Kita fracasse Landreau !

Publié le 21 février 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Mickaël Landreau serait impliqué dans un rachat pour le FC Nantes, Waldemar Kita n'hésite pas à tacler l'ancien portier des Canaris.

Ces derniers jours, Mickaël Landreau a commenté les rumeurs l'annonçant impliqué dans un projet de rachat du FC Nantes : « Déjà, c'est mon club de base, donc on peut rêver. Mais ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on peut acheter. Aujourd'hui, moi je suis consultant, j'ai envie de me concentrer sur l'analyse de ce que peut faire Antoine (Kombouaré) comme j'ai pu le faire avec Raymond (Domenech). Ma concentration est clairement sur ça. S'il y a des projets de reprise, qu'on me sollicite ou que je puisse avoir un impact, par rapport à ce que j'ai pu faire et ce que je représente, c'est inévitable que je sois évoqué à Nantes ». Mais visiblement, cela ne plaît pas du tout à Waldemar Kita, l'actuel propriétaire des Canaris.

Kita dézingue Landreau