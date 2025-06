Mercato : Le coup à la Barça préparé par le Paris FC !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son retour en Ligue 1, après 46 ans d’attente, le Paris FC se veut ambitieux sur le mercato, avec une petite dizaine de joueurs attendus. Mais le club n’oublie pas son autre objectif, celui de miser sur la formation pour obtenir les résultats escomptés. Le président Pierre Ferracci rêve d’un projet à la FC Barcelone.

« Je souhaite demain que, comme au Barça, l'équipe ait une colonne vertébrale francilienne formée au Paris FC »

Dès l’arrivée de la famille Arnault, le Paris FC a rappelé qu’il comptait miser sur la formation et les nombreux talents de la région pour obtenir de bons résultats. « Je souhaite demain que, comme au Barça, l'équipe ait une colonne vertébrale francilienne formée au Paris FC, a confié le président Pierre Ferracci, interrogé par France Bleu. Et je pense qu'on va y arriver petit à petit. On avait déjà un excellent centre de formation dans le monde amateur. On va devenir, et on est en train de devenir un bon centre de formation dans le monde professionnel. »