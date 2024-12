Mercato : Le champion du monde qui fait «rêver» l’OM !

Thomas Bourseau

Le mercato de l’OM a déjà commencé en coulisses et dans la presse quand bien même il n’ouvrira ses portes que le 1er janvier. Et alors que les dirigeants phocéens aimeraient offrir un latéral droit à Roberto De Zerbi, c’est le dossier Paul Pogba qui fait ouvertement rêver l’Olympique de Marseille.

Paul Pogba est sans contestation possible le dossier chaud mercato de l’OM. Libéré de son contrat le 30 novembre dernier par la Juventus, le champion du monde tricolore est annoncé du côté de l’Olympique de Marseille depuis quelque temps. Son ami et ancien coéquipier en équipe de France et à la Juventus, à savoir Patrice Evra, avait allumé la mèche sur les ondes de RMC cet automne en affirmant qu’il avait contacté Medhi Benatia, le conseiller football de l’OM, dans l’éventualité d’une offensive pour Paul Pogba.

«Bien sûr que Pogba ça fait rêver !»

Le milieu de terrain de 31 ans aimerait relever le challenge marseillais selon TuttoJuve, lui qui n’a jamais évolué dans l’élite du football français. Ayant côtoyé Paul Pogba en équipe de France et ex-milieu offensif de l’OM, Dimitri Payet était à l’Orange Vélodrome samedi pour le choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC (1-1). Au micro de beIN Sports, Payet n’a pas manqué de faire savoir que la rumeur Pogba à l’OM l’envoyait au septième ciel. « Bien sûr que Pogba ça fait rêver ! ».

Geoffrey Kondogbia veut retrouver son «ami» à l’OM !

Geoffrey Kondogbia a également évolué aux côtés de Paul Pogba sous les maillots des équipes de France. À l’OM depuis l’été 2023, le milieu de terrain de la génération tricolore 93, à l’instar de Pogba, se trouve dans le même état d’esprit que Dimitri Payet. « On est spectateurs de la rumeur Pogba, on le vit comme tout le monde. Ça nous donne le sourire aux lèvres d'entendre le nom d'un ami chez nous ! ».

Reste à savoir si « l’ami » Paul Pogba signera à l’Olympique de Marseille à présent. Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Et quand bien même Pogba pourrait devenir un joueur de l’OM dès à présent grâce à son statut d’agent libre, cette fenêtre des transferts pourrait être décisive pour l’OM.