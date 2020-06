Foot - Mercato

Mercato : Arsenal et Dortmund sont prévenus pour cet ancien du PSG !

Publié le 7 juin 2020 à 23h05 par La rédaction

Malgré les intérêts de nombreux clubs dont le Borussia Dortmund et Arsenal, le Celtic Glasgow ferait le gros forcing pour garder Odsonne Edouard au moins une saison de plus.