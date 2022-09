Foot - Mercato - Barcelone

Le calvaire se poursuit pour Griezmann, le Barça sort du silence

13 septembre 2022

En manque de temps de jeu chez les Colchoneros pour permettre à l’Atlético de ne pas lever son option d’achat, Antoine Griezmann est dans une situation délicate à deux mois du Mondial au Qatar. Le club madrilène espérerait trouver un accord avec le FC Barcelone afin de verser une indemnité de transfert moins importante pour le champion du monde tricolore, mais les Blaugrana n’ont pas l’intention de céder.

Après un passage compliqué au FC Barcelone, Antoine Griezmann espérait se relancer à l’Atlético de Madrid, son ancien club, mais le retour du Français chez les Colchoneros est loin d’être de tout repos. Prêté par l’écurie catalane, le champion du monde tricolore a affiché quelques difficultés lors de sa première saison, totalisant 8 buts et 7 passes décisives en 39 rencontres disputées, et espérait faire mieux cette année. Cependant, l’attaquant de 31 ans voit ses ambitions freinées par la consigne passée par la direction madrilène à Diego Simeone, l’obligeant à passer la plupart de son temps sur le banc de touche.

Une option d’achat qui pose problème

Refusant de débourser les 40M€ de son option d’achat comme le prévoit l’accord passé avec le FC Barcelone à l’été 2021, l’Atlético de Madrid a décidé de se passer des services d’Antoine Griezmann pendant la majorité de ses rencontres. En effet, si le Français participe à 50 % des matches du club au cours des deux saisons de son prêt, les Colchoneros seront dans l’obligation de verser la somme de 40M€ au FC Barcelone. Ainsi, Antoine Griezmann n’a démarré aucune rencontre depuis le début de saison, contraint d’attendre la 60e minute pour faire son apparition sur le terrain. Une situation loin d’être idéale et qui commence à inquiéter le principal intéressé à quelques semaines du début de la Coupe du monde.

Griezmann enchaîne les matches… sur le banc

Ce mardi, Antoine Griezmann était encore sur le banc lors de la rencontre de Ligue des champions face au Bayer Leverkusen, et les proches du joueur s’activeraient pour trouver une solution. D’après L’Équipe , les représentants de l’attaquant multiplient les négociations entre les clubs pour régler la situation, et un terrain d’entente serait en passe d'être trouvé pour une option d'achat abaissée à 25M€. De quoi permettre à Antoine Griezmann de retrouver les terrains, lui qui parvient à se distinguer malgré son faible temps de jeu avec 3 buts inscrits en six bouts de matches. Cependant, le FC Barcelone serait encore loin d’avoir donné son accord.

Des sources du Barça démentent un accord, l’Atlético fait de même