Mercato : Le boss du Real Madrid interpelle son futur crack !

Hugo Chirossel

Mardi soir, l’Espagne était opposée au Brésil, un match amical qui s’est tenu dans le stade du Real Madrid, le Santiago Bernabéu. Florentino Pérez était donc présent pour y assister et est allé saluer les Brésiliens de la Casa Blanca, Vinicius Junior, Rodrygo et Endrick, qui arrivera l’été prochain et à qui il a fait passer un message.

L’Espagne et le Brésil nous ont offert une rencontre spectaculaire mardi soir au Santiago Bernabéu. Les deux sélections se sont quitté dos à dos (3-3) avec notamment deux joueurs du Real Madrid buteurs côté brésilien : Rodrygo et Endrick.

Real Madrid : Surprise, Haaland prépare un coup à la Mbappé ? https://t.co/BExIHZNKil pic.twitter.com/UHSrd9kxTb — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Pérez envoie un message à Endrick

Ce qu’a dû apprécier Florentino Pérez. En effet, ayant lieu au Santiago Bernabéu, le président du Real Madrid était présent pour assister au match entre le Brésil et l’Espagne. Après la rencontre, il est allé féliciter ses joueurs et en a profité pour faire passer un message à Endrick.

« Nous t'attendons ici »