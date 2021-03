Foot - Mercato

Mercato : Le Bayern Munich passe à l’attaque pour un joueur de Diego Simeone !

Publié le 13 mars 2021 à 23h40 par H.G. mis à jour le 13 mars 2021 à 23h42

Alors qu’il souhaiterait quitter l’Atlético de Madrid, Saúl serait dans le viseur du Bayern Munich, qui souhaiterait renforcer son milieu de terrain cet été.