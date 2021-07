Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Le Bayern Munich a un gros problème avec Michaël Cuisance !

Publié le 17 juillet 2021 à 6h00 par T.M.

N’ayant pas convaincu à l’OM la saison dernière, Michaël Cuisance a fait son retour au Bayern Munich. Mais du côté de la Bavière, le milieu de terrain français ne ferait clairement pas l’unanimité.

Prêté avec option d’achat à l’OM la saison passée, Michaël Cuisance n’a jamais réussi à s’imposer. Décevant sur la Canebière, le Français n’a pas été conservé par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli et a ainsi fait son retour au Bayern Munich. Mais la question de son avenir fait actuellement énormément parler en Bavière. Alors que Cuisance effectue actuellement la pré-saison sous les ordres de Julian Nagelsmann, le Bayern Munich ne compte pas vraiment sur le milieu de terrain. Reste cependant à trouver preneur.

Comment régler le cas Cuisance ?