Mercato : Le Bayern Munich a tranché pour Douglas Costa

Foot - Mercato - Bayern Munich

De retour au Bayern Munich sous la forme d'un prêt, Douglas Costa devrait retourner à la Juventus au terme de la saison.

Le dernier jour du dernier mercato estival, Douglas Costa a été prêté par la Juventus au Bayern Munich. L'opportunité lui était donnée de rebondir dans un club qu'il connaît bien, après avoir traversé une très longue période sombre en raison de multiples blessures. Pour autant, l'ailier brésilien n'est pas parvenu à saisir sa chance pour le moment, à tel point que, selon le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants du Bayern Munich auraient déjà pris une décision le concernant. À savoir que Douglas Costa ne devrait pas être acheté par le club bavarois et qu'il devrait donc faire son grand retour à la Juventus au terme de son prêt, soit dès cet été.

