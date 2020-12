Foot - Mercato - Borussia Dortmund

Mercato : L’avenir de Sancho déjà scellé par Dortmund !

Publié le 16 décembre 2020 à 15h40 par T.M.

Proche d’un départ cet été, Jadon Sancho est finalement resté au Borussia Dortmund. Et ce n’est pas cet hiver que le Britannique devrait s’en aller.