Mercato : Laurent Blanc retrouve Benzema, son gros salaire est dévoilé

C’est une information qui n’est pas passée inaperçue ce samedi : Laurent Blanc est le nouvel entraîneur d’Al-Ittihad. Celui qui a occupé le banc de touche du PSG entre 2013 et 2016 retrouvera un joueur qu’il a eu sous ses ordres il y’a fort longtemps : Karim Benzema. Et c’est un salaire XXL qui attend le coach de 58 ans, qui pourrait en plus bénéficier d’une généreuse prime.

Un peu moins d’un an après la fin de son aventure avec l’OL, Laurent Blanc a décidé de reprendre du service. L’ancien coach des Girondins de Bordeaux et du PSG a décidé de s’envoler vers l’Arabie saoudite et de rejoindre Al-Ittihad, deux ans après avoir expérimenté le championnat qatari. Les détails financiers du contrat de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France seraient connus.

Un salaire juteux pour Laurent Blanc

D’après les informations de Sports Zone, Laurent Blanc se serait vu proposer un sacré contrat par d’Al-Ittihad. Le média explique que c’est un salaire de 10M€ par saison qui attend le Champion du Monde 1998. Une jolie somme à laquelle pourrait s’ajouter 8M€ supplémentaires s'il parvenait à remporter la Saudi Pro League.

Des retrouvailles avec Benzema en perspective

En choisissant de s’engager avec Al-Ittihad, Laurent Blanc aura l’occasion de retrouver une vieille connaissance : Karim Benzema. L’ancien coach du PSG avait tenu les rênes de l’équipe de France entre 2010 et 2012, et avait fait appel de nombreuses fois au joueur qui évoluait alors au Real Madrid.