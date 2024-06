Mercato : L’ASSE reçoit le feu vert pour ce buteur algérien ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour en Ligue 1, L'ASSE voudrait se renforcer, notamment en attaque. Alors qu'Irvin Cardona est retourné en Bundesliga, le club stéphanois ferait pression en coulisses pour obtenir les services d'Andy Delort, libre de tout contrat depuis son départ du Qatar en février dernier. Ce mardi, les Verts ont reçu une bonne nouvelle dans ce dossier.

Homme providentiel de l'ASSE, Irvin Cardona n'est plus lié à la formation stéphanoise. L'attaquant devrait faire son retour à Augsbourg après son prêt de six mois dans le Forez. Un retour à Saint-Etienne d'ici la fin du mercato n'est pas impossible. Mais en attendant d'y voir plus clair, les Verts tenteraient de le remplacer.

Mercato : Un joueur s’annonce à l’ASSE la saison prochaine https://t.co/VC3aCCEKrF pic.twitter.com/9O5aVYU9cf — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

L'ASSE fait le forcing pour Delort

Comme indiqué par Mohamed Toubache-Ter, l'ASSE souhaiterait obtenir les services d'Andy Delort, qui s'entraîne à Montpellier depuis son départ du Qatar en février dernier. « Loic Perrin fait du harcèlement très très régulièrement pour Andy Delort » a -t-il confié lors d'un Space. Et ce mardi, la formation stéphanoise a appris de la bouche de Laurent Nicollin que Montpellier n'avait pas l'intention de lui proposer un contrat.

Montpellier lâche une annonce sur Delort