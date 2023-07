Mercato : L’ASSE prépare une belle plus value, le plan est dévoilé

Thibault Morlain

Arrivé en prêt à l’ASSE en janvier dernier, Niels Nkounkou a depuis été définitivement acheté par les Verts. Mais voilà que l’espoir français pourrait ne pas s’éterniser. En effet, les Verts ont l’occasion là de réaliser une plus-value intéressante. A Saint-Etienne, on s'activerait d’ailleurs déjà pour le successeur de Nkounkou.

Afin de jouer la montée en Ligue 1 pour la saison qui arrive, l’ASSE devra conserver ses meilleurs éléments. Niels Nkounkou, qui a récemment fait l'Euro Espoirs avec la France, a été impressionnant depuis son arrivée chez les Verts en janvier dernier. Prêté par Everton, le latéral gauche a énormément apporté au groupe de Laurent Batlles, convaincant alors sa direction de l’acheter en levant son option d’achat à 2M€. Oui mais voilà, les performances de Nkounkou ne sont pas passées inaperçues et il y a des clubs intéressés pour le racheter à un montant supérieur à ces 2M€ déboursés par l’ASSE.

Nkounkou déjà revendu ?

Avec Niels Nkounkou, l’ASSE pourrait donc réaliser une plus-value intéressante en seulement quelques mois. Francfort serait notamment intéressé par le joueur de Laurent Batlles dont l’avenir semble de plus en plus s’écrire loin du Forez. Ça négocie donc pour le transfert de Nkounkou et en parallèle de cela, l’ASSE prépare également le remplacement de son arrière gauche.

L’ASSE s’attaque à son remplaçant