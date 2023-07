L’ASSE veut boucler deux transferts !

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse mercredi à l’occasion de la présentation de sa première recrue de l’été, Ibrahim Sissoko, Laurent Battles a déclaré que les Verts étaient encore à la recherche d’un joueur offensif polyvalent, ainsi qu’un défenseur central. Il semblerait que l’ASSE ait déjà identifié les joueurs qu’elle souhaite recruter pour ces postes.

« On attend un joueur offensif polyvalent en plus d’un défenseur central . » En conférence de presse mercredi, pour la présentation de sa dernière recrue en date, Ibrahim Sissoko, Laurent Batlles en a dit un peu plus sur ses attentes lors de ce mercato estival pour l’ASSE.

EXCLU @le10sport : Rayan Aït-Nouri se rapproche de l’OGC Nice !➡️Prêt avec option d’achat pour le défenseur de Wolverhampton https://t.co/HLnjZhFVPD — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2023

«Des discussions sont entamées depuis un long moment avec certains joueurs»

« Il y a des dossiers en cours. Il y a des discussions avec certains joueurs, j’espère qu’il y en a qui vont vite arriver. Des discussions sont entamées depuis un long moment avec certains joueurs. L’idée, c’est de faire venir les joueurs le plus rapidement possible », a pour sa part indiqué Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ASSE.

Batubinsika et Livolant dans le viseur de l’ASSE