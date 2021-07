Foot - Mercato

Mercato : Le feuilleton Xhaka risque de s'éterniser !

Publié le 10 juillet 2021 à 21h55 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal, Granit Xhaka pourrait dès cet été quitter le club londonien. Si l’AS Roma serait intéressée par le Suisse, le club italien ne répondrait pas encore aux attentes financières d’Arsenal.