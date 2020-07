Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : L’appel du pied de Kakuta à Aurier et Kondogbia

Publié le 15 juillet 2020 à 20h05 par La rédaction

Toute juste arrivé au RC Lens, Gaël Kakuta n’a pas hésité à lancer à message à Geoffrey Kondogbia et Serge Aurier. Il souhaiterait que les deux joueurs, formés au club, fassent eux aussi leur grand retour.