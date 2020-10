Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Lampard valide totalement l'arrivée de Ziyech !

Publié le 31 octobre 2020 à 22h20 par La rédaction

Débarqué cet été, Hakim Ziyech a connu des débuts délicats avec Chelsea. Après un premier but en Ligue des Champions à Krasnodar, le Marocain a récidivé ce samedi à Burnley, pour le plus grand bonheur de Frank Lampard.