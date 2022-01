Foot - Mercato

Mercato : L’Ajax est passé à l’action pour ce joueur de Tottenham !

Publié le 10 janvier 2022 à 23h40 par P.L.

Arrivé à Tottenham en 2020, Steven Bergwijn pourrait bien faire son retour au Pays-Bas en ce mois de janvier. En effet, l'Ajax serait déjà passé à l'action pour le joueur de 24 ans, en difficulté du côté de Londres.

En 2020, Tottenham s’est attaché les services de Steven Bergwijn en provenance du PSV Eindhoven. Mais un an et demi plus tard, le passage du Néerlandais à Londres ne semble pas être une franche réussite. En 62 rencontres toutes compétitions confondues, l’ailier de 24 ans n’a trouvé le chemin des filets qu’à 8 reprises. Par conséquent, Steven Bergwijn pourrait faire ses valises cet hiver pour retourner aux Pays-Bas. Comme l’a révélé le journaliste Fabrizio Romano, l’Ajax aurait déjà fait une offre à Tottenham. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé sur le montant du transfert mais Antonio Conte se préparerait à le laisser partir en ce mois de janvier. Affaire à suivre.