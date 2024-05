Mercato : Lâché par l’OL, il va rendre un grand service au PSG ?

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant pour succéder à Kylian Mbappé, le PSG est notamment annoncé sur la piste de Victor Osimhen. L’international nigérian pourrait quitter Naples l’été prochain et en ce sens, les Azzurri auraient identifié un des ses potentiels remplaçants. En effet, ils seraient intéressés par l’ancien joueur de l’OL Jean-Philippe Mateta.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG avait essayé de s’attacher les services de Victor Osimhen l’été dernier. Une piste qui serait toujours d’actualité. Alors que Kylian Mbappé va prendre la direction du Real Madrid, le club de la capitale penserait à l’attaquant de Naples pour le remplacer.

Naples pense à Mateta pour remplacer Osimhen

Sous contrat jusqu’en juin 2026, la clause libératoire de Victor Osimhen est estimée à 130M€. Naples semble en tout cas se préparer à perdre l’international nigérian lors du prochain mercato estival. En ce sens, les Azzurri sont à la recherche de son successeur et penseraient notamment à Jean-Philippe Mateta.

« Je vais avoir un entretien avec le coach et les dirigeants et on verra »