Mercato : Il réclame 250M€ au boss du PSG !

Axel Cornic

En plus de Luis Campos, le Paris Saint-Germain peut compter sur Nasser Al-Khelaïfi pour piloter un mercato qui s’annonce très chaud. En effet, selon la presse italienne le président parisien serait en train d’échanger avec son homologue du Napoli pour tenter de trouver un accord pour Victor Osimhen, mais également pour son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia.

L’axe Paris-Naples a souvent chauffé lors des dix dernières années. D’Ezequiel Lavezzi à Fabian Ruiz, en passant évidemment par Edinson Cavani, les deals entre le PSG et le Napoli ont été nombreux et deux autres noms pourraient s’ajouter à cette liste dans les prochaines semaines.

Al-Khelaïfi lance le mercato du PSG

En Italie, on assure en effet que Nasser Al-Khelaïfi voudrait recruter la paire d’attaquants du Napoli pour oublier Kylian Mbappé. Pour Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com était déjà une piste l’été dernier, les négociations ne devraient pas traîner puisqu’il a une clause de départ qui oscillerait entre 120 et 130M€ selon les sources. La donne est différente pour Khvicha Kvaratskhelia, l’autre objectif du PSG, que les Napolitains ne souhaiteraient pas laisser filer.

La Napoli a besoin de 250M€