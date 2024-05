Départ de Mbappé : Le PSG est fixé pour cette folie à 150M€

Pierrick Levallet

Le PSG va encore enflammer le mercato cet été. Le club de la capitale va naturellement chercher à compenser le départ de Kylian Mbappé, qui a annoncé qu'il allait partir à l'issue de la saison. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens multiplieraient les pistes sur le mercato. Le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient souvent ces derniers jours. Mais Naples ne serait pas vraiment vendeur pour cet été.

Le PSG s’apprête à vivre un nouvel été agité. Le club de la capitale va perdre Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ à l’issue de la saison, et va donc chercher à compenser son départ sur le mercato. Les dirigeants parisiens souhaitent naturellement mettre la main sur un nouvel attaquant d’élite. Et dans cette optique, Luis Campos envisage d’aller piocher directement en Serie A.

Kvaratskhelia pour remplacer Mbappé au PSG ?

Si le nom de Victor Osimhen revient souvent ces dernières semaines, le PSG aurait aussi flashé sur un autre joueur de Naples : Khvicha Kvaratskhelia. Si jamais le Géorgien prolonge chez les Azzurri , une clause libératoire de 150M€ devrait être incluse. D’ailleurs, le club italien n’aurait pas l’intention de laisser filer l’ailier de 23 ans.

«Naples n’a pas l'intention de négocier»