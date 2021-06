Foot - Mercato

Mercato : Une recrue à 15M€ bouclée par le Milan AC !

Publié le 9 juin 2021 à 11h43 par La rédaction mis à jour le 9 juin 2021 à 11h59

Après une première saison difficile à l’AC Milan, Sandro Tonali va tout de même poursuivre en Lombardie. Mais le montant de son option d’achat a été revu…