Mercato : La sortie improbable de Conte sur son salaire à Tottenham !

Publié le 10 novembre 2021 à 13h04 par La rédaction mis à jour le 10 novembre 2021 à 13h06

Fraichement nommé sur le banc de Tottenham, Antonio Conte s’est exprimé sans aucun détour sur son salaire XXL chez les Spurs.