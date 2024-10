Mercato : La révélation choc sur l’arrivée de Mbappé au Real Madrid

Alexis Brunet

Cet été, un mouvement a particulièrement fait parler sur le marché des transferts. Après sept années au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d’air et de rejoindre le Real Madrid. Un choix très important, qui serait aujourd’hui regretté par le club espagnol, selon les dires du journaliste Romain Molina.

Cela allait bien finir par arriver un jour. Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de franchir une étape dans sa carrière et de viser encore plus haut en rejoignant le Real Madrid, le club qui le faisait rêver depuis qu’il était enfant. Un choix regretté par les dirigeants parisiens, qui ont perdu là l’un de leurs meilleurs joueurs, qui est de plus parti librement, car il était en fin de contrat.

Real Madrid : Coup dur pour un coéquipier de Mbappé, Ancelotti a trouvé la solution https://t.co/N1dtee1a2o pic.twitter.com/U3or669m0z — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

Le Real Madrid regretterait l’arrivée de Kylian Mbappé

Si le Real Madrid voulait depuis des années mettre la main sur Kylian Mbappé, il regretterait toutefois l’arrivée du champion du monde désormais. C’est en tout cas ce qu’’a confié le journaliste Romain Molina lors d’un entretien avec Colinterview. « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. C'est un caprice de Florentino Pérez, c'est lui qui le voulait. Il a toujours aimé les grands joueurs. Et il a un rapport assez filial avec lui. Ils sont très proches. Mais là au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau. Le niveau n'est pas à la hauteur des attentes, tout le monde le voit depuis un an et demi. Dans le vestiaire, ce n'est pas fou. Je pense que le Real fait une grosse erreur, cet été il n'a pas fait de préparation et joue direct. Il n'a pas fait la préparation de Pintus. La chute qu'il a eu physiquement à 25 ans, je n'ai jamais vu ça. »

Déjà sept buts pour Mbappé avec le Real Madrid

Si, selon Romain Molina, Kylian Mbappé n’est pas au top physiquement, cela ne se voit pas forcément sur le terrain. En onze matches depuis le début de saison, l’attaquant a trouvé le chemin des filets à sept reprises avec le Real Madrid, tout en distillant également une passe décisive.