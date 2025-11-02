Mercato : La révélation à 100M€ qui va plomber le PSG !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain est à l’affût des jeunes talents du monde entier et une nouvelle piste est évoquée du côté du Brésil. Elle mènerait à Eduardo Conceição, attaquant de seulement 15 ans qui est en train de se faire un nom sous les couleurs de Palmeiras, son club formateur.

On le surnomme déjà le nouveau Endrick. Pur produit de la formation de Palmeiras comme l’attaquant du Real Madrid, Eduardo Conceição se fait déjà un nom à l’international. Très étonnant quand on se dit que le nouveau prodige brésilien... n’a que 15 ans.

Qui est Eduardo Conceição ? Ses prestations semblent déjà avoir tapé dans l’œil des plus grands clubs d’Europe comme le Real Madrid, Manchester City, mais surtout le PSG. De quoi annonce une énorme bataille autour de l’avenir de celui qui est surnommé Dudu, avec Palmeiras qui aurait déjà refusé une offre de 16M€.