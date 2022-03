Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : La prochaine destination de Cavani déjà identifiée ?

Publié le 1 mars 2022 à 22h04 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Edinson Cavani pourrait migrer vers le Brésil à l'été 2022. En effet, El Matador serait la grande priorité de Botafogo.