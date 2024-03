Mercato : La presse italienne annonce un nouveau dossier brûlant au PSG !

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain approche à grands pas et il s’annonce très agité, surtout avec le possible départ de Kylian Mbappé. Mais ce dernier pourrait bien ne pas être le seul à faire ses valises, puisqu’en en Italie on parle déjà d’un nouveau Parisien en instance de départ.

Si rien n’est encore officiel, un départ de Kylian Mbappé semble se confirmer de jour en jour. Le PSG devra donc le remplacer et son départ pourrait lancer une nouvelle révolution de l’effectif, avec des nombreuses victimes.

Mbappé - PSG : Une offre de 200M€ refusée https://t.co/A2WyUxkr7T pic.twitter.com/kVzXaDYenr — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Retour de la piste Ruiz ?

Cela pourrait être le cas de Fabian Ruiz, qui n’a pas vraiment été central dans le projet de Luis Enrique depuis le début de la saison. Cet hiver déjà, un possible départ avait été évoqué pour le milieu espagnol, avec plusieurs clubs étrangers prêts à tenter leur chance. Finalement, rien n’a bougé au PSG.

La Juve pense à lui