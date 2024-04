Mercato : La mèche est vendue pour Zinédine Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, Zinédine Zidane est annoncé dans les plus grandes équipes européennes. Les dernières rumeurs l'envoyaient au Bayern Munich la saison prochaine pour remplacer Thomas Tuchel. Directeur sportif du club allemand, Max Eberl n'a pas souhaité s'attarder sur ce dossier, mais en a dit suffisamment pour clore la piste Zinédine Zidane.

Alors que Thomas Tuchel quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, ses dirigeants travaillent activement sur sa succession. Après la prolongation de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande, le club bavarois aurait décidé d'explorer la piste Zinédine Zidane. Certains annoncent que le champion du monde 1998 est à un pas de reprendre le fil de sa carrière, d'autres indiquent que son arrivée n'est pas d'actualité. Alors qui croire ?

Mercato : Coup de théâtre pour le retour de Zidane ? https://t.co/zHkNipQVGD pic.twitter.com/TWydyTcbOR — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

« L'entraîneur devrait parler anglais »

Pour calmer les rumeurs, Max Eberl a pris la parole ce samedi. « Je peux dire que notre recherche d'un nouveau manager est en phase finale. L'entraîneur devrait parler anglais, pas nécessairement allemand. Si Zidane parle anglais ? Je ne sais pas ! » a lâché le directeur sportif du Bayern Munich ce samedi. Une déclaration qui suffit à écarter la piste Zinédine Zidane. Car comme l'avait confié le journaliste Julien Laurens, le Français n'a pas l'intention de prendre des cours de langue.

« Il ne souhaite pas nécessairement apprendre l'anglais »