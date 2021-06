Foot - Mercato

Mercato : La Lazio serait intéressée par Xherdan Shaiqiri !

Publié le 26 juin 2021 à 19h50 par La rédaction

La venue de Maurizio Sarri à la Lazio pourrait permettre au club romain de faire partie des meilleurs de Serie A. Pour cela, le mercato estival devrait être décisif et crucial dans la réussite de l’entraineur italien. La Lazio s’intéresserait notamment au Suisse Xherdan Shaqiri, en manque de temps de jeu à Liverpool.