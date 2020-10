Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus prend son temps pour Dybala !

Publié le 24 octobre 2020 à 17h20 par H.K.

Voilà plusieurs mois déjà que la prolongation de Paulo Dybala à la Juventus est évoquée. Pour le moment, les choses ne semblent toutefois pas avancer...