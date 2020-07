Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus bloquée dans le dossier Milik ?

Publié le 12 juillet 2020 à 15h08 par La rédaction mis à jour le 12 juillet 2020 à 15h12

Alors que la Juventus s’est mise d’accord avec Arkadiusz Milik, les demandes de Naples bloqueraient actuellement la possibilité de trouver un accord final.