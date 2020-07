Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : La Juventus à fond sur Greenwood ?

Soucieuse de renforcer son effectif cet été, la Juventus aurait coché sur sa liste un grand espoir de Manchester United : Mason Greenwood.