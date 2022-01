Foot - Mercato

Mercato : La grosse annonce de Pep Guardiola sur son avenir !

Publié le 22 janvier 2022 à 11h25 par B.L. mis à jour le 22 janvier 2022 à 11h26

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Manchester City, Pep Guardiola s'est exprimé sur son avenir en conférence de presse.