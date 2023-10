Mercato : La grande annonce d’Haaland sur son avenir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Erling Haaland devrait être sollicité dans les prochains mois. En effet, certaines sources évoquent l'existence d'une clause libératoire fixée à 200M€, qui pourrait entrer en vigueur durant l'été 2024. A en croire la presse anglaise, le Real Madrid voudrait profiter de cette situation pour le recruter. Alors que les spéculations sont nombreuses au sujet de son avenir, le Norvégien est sorti du silence ce vendredi.

Huit buts en sept matches de Premier League. Encore une fois, la saison d'Erling Haaland démarre sur des bases élevées. Depuis son arrivée à Manchester City en 2022, le buteur norvégien enchaîne les prestations de qualité et son rôle dans la victoire en C1 la saison dernière est primordial. Raison pour laquelle le club anglais se bat pour le conserver. Mais plus que jamais, la menace est présente dans ce dossier. Surtout qu'une clause libératoire présente dans son contrat devrait entrer en vigueur durant l'été et pourrait permettre à Haaland de quitter Manchester City pour seulement 200M€. A en croire The Daily Mail, le Real Madrid songerait à le recruter.

Malaise au PSG après les départs de Neymar et Verratti ? https://t.co/u6eJO4R6cK pic.twitter.com/Qhih4J0jXt — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« Je ne me plains pas du tout »

Au cœur des rumeurs, Haaland est sorti de son silence. Lors d'un entretien au Telegraph , il est revenu sur son aventure à Manchester City. « C'est une chose positive que les gens soient plus choqués quand je ne marque pas que quand je marque. Quand je ne marque pas, les médias norvégiens titrent : « Pas de but ! » C'est quelque chose de bien. Je ne me plains pas du tout, car j'ai aussi signé à Manchester City pour marquer des buts . C'était donc aussi quelque chose d'attendu – peut-être pas tant que ça ! – mais c'est toujours moi qui vais mettre le ballon au fond des filets » a lâché le buteur. Lié à Manchester City jusqu'en 2027, il a aussi évoqué l'épineuse question de son avenir.

« Si je dois encore passer 15 ans en Angleterre... »