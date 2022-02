Foot - Mercato - Borussia Dortmund

Mercato : La grande annonce de Reus sur son avenir à Dortmund !

Publié le 6 février 2022 à 15h40 par B.L. mis à jour le 6 février 2022 à 15h43

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Borussia Dortmund, Marco Reus a partagé son souhait de terminer sa carrière au BVB.