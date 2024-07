Mercato : L’OM va débloquer un transfert à 70M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

International néerlandais de 23 ans, Joshua Zirkzee a réalisé une belle saison à Bologne et agite un peu le mercato dernièrement. L'attaquant est la cible prioritaire de Manchester United qui cherche un renfort dans le secteur offensif. Zirkzee a fait deux apparitions avec les Pays-Bas lors de l'Euro 2024 et visiblement, le dossier est en bonne voie. L'OM pourrait avoir un rôle important.

L'OM enflamme le mercato cet été. En quête de nouveaux renforts pour bâtir une équipe à l'image de Roberto De Zerbi, le club phocéen a déjà officialisé les arrivées de Lilian Brassier et d'Ismaël Koné. Mais Pablo Longoria ne compterait pas s'arrêter là. Le président marseillais est sur le point de mettre la main sur Mason Greenwood. Et le transfert du joueur de 22 ans pourrait être particulièrement favorable à Manchester United.

Le transfert de Greenwood va débloquer le mercato de Manchester United ?

En avançant de plus en plus sur le dossier Mason Greenwood, l'OM est proche de conclure l'affaire. Cela tomberait à pic pour Manchester United, comme l'explique le spécialiste Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. « L’argent du transfert de Greenwood sera important pour Manchester United dans sa quête d’un nouveau buteur. Joshua Zirkzee est dans les plans des Red Devils. Ils pourraient déclencher la clause libératoire du Néerlandais, ou payer un peu plus. Pour l’instant, Manchester United discute encore avec Bologne. Mais le transfert de Greenwood pourrait tout débloquer » souligne-t-il.

L'OM touche au but pour Greenwood

De son côté, Manchester United doit vendre Mason Greenwood cet été. La destination choisie semble être l'OM puisque le dossier avance ces derniers temps. Malgré les polémiques, l'attaquant anglais est tout proche de faire ses valises direction Marseille et le dossier Zirzkee joue en la faveur du club phocéen. Le buteur néerlandais est estimé à 70M€ par Bologne. La vente de Mason Greenwood serait visiblement essentielle pour Manchester United pour pouvoir s'attacher les services du joueur de 23 ans.