Mercato : L’OM contre-attaque pour le transfert d’un joueur de Deschamps

Sur le départ de l’OM, où il n’a plus qu’un an de contrat, Jonathan Clauss aurait une préférence pour un transfert à l’étranger. Mais l’international français pourrait être tenté de rester en France afin de retrouver son ancien entraîneur Franck Haise. En ce sens, l’OGC Nice aurait fait une nouvelle offre aux dirigeants marseillais, qui auraient envoyé une contre-proposition.

Deux ans après son arrivée en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss ne devrait pas porter le maillot de l’OM la saison prochaine. C’est en tout cas la tendance, d’autant plus que l’international français (13 sélections) n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025.

Clauss refuse Naples, l’Atlético pense à un échange avec Lemar

D’après L’Équipe, la préférence de Jonathan Clauss serait un départ à l’étranger. Il aurait déjà repoussé une proposition de contrat de Naples, tandis l’Atlético de Madrid serait également intéressé. Les Colchoneros envisageraient même un échange entre le latéral droit âgé de 31 ans et Thomas Lemar (28 ans).

L’OM a fait une contre-proposition à Nice

Mais Jonathan Clauss pourrait être tenté de rester en France afin de retrouver son ancien entraîneur Franck Haise, désormais sur le banc de l’OGC Nice. Après avoir fait une première offre de 3,5M€, refusée par l’OM, les Aiglons en auraient fait une deuxième, selon L’Équipe. Elle n’aurait pas encore été repoussée par la direction olympienne, qui aurait en revanche fait une contre-proposition.