Mercato : Kanté met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 6 juin 2021 à 19h50 par La rédaction mis à jour le 6 juin 2021 à 20h02

A Chelsea depuis 2016, N’Golo Kanté a expliqué se sentir bien et vouloir continuer avec les Blues.