Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Nouvelles révélations sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 août 2021 à 12h00 par La rédaction

Après avoir annoncé son départ à la Juventus, Cristiano Ronaldo devrait officiellement signer son contrat avec Manchester United dans les prochaines heures. La date de ses débuts sous le maillot mancunien serait connue.

Ce ne serait plus qu'une question de temps pour que Cristiano Ronaldo fasse son retour à Old Trafford. Après 3 saisons passées à la Juventus, le Portugais a en effet décidé de ne plus porter le maillot bianconero . De ce fait, le quintuple Ballon d'Or va réaliser un incroyable comeback à Manchester United, 12 ans après avoir quitté les Red Devils pour le Real Madrid. En coulisses, les derniers détails auraient été convenus pour finaliser la signature XXL de Cristiano Ronaldo.

Des débuts prévus le 11 septembre