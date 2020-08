Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Maurizio Sarri monte au créneau pour son avenir !

Publié le 6 août 2020 à 17h50 par La rédaction

Ne semblant pas vraiment convaincre ses dirigeants selon certains médias, Maurizio Sarri pourrait être remercié par la direction de la Juventus cet été. Mais pour lui, son avenir ne se jouera pas sur la Ligue des champions.

Et si le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face à l’OL vendredi était le dernier match de Maurizio Sarri sur le banc de la Juventus. Bien que la Juve ait remporté un neuvième Scudetto consécutif, la Vieille Dame ne convainc pas cette saison et son entraîneur est en première ligne sur le banc des accusés. Récemment, le directeur sportif de la Juventus assurait que le technicien méritait sa place au club bianconeri. Pas de quoi mettre un terme aux rumeurs de départ qui subsistent dans les médias. De passage en conférence de presse ce jeudi en marge du match face à l’OL, Maurizio Sarri a été interrogé sur son avenir. « Mon dernier match ? En me demandant ça, vous donnez de l’amateur aux dirigeants. Je pense que mes dirigeants sont de très haut niveau, ils auront déjà évalué si continuer avec moi ou non. Ça ne se joue pas sur un match » . a confié l’Italien aux journalistes. Pas de quoi lever les doutes sur son avenir très incertain…