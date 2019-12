Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le clan Buffon se prononce sur son avenir !

Publié le 20 décembre 2019 à 23h10 par A.D.

Alors qu’il fêtera ses 42 ans en janvier, Gianluigi Buffon se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Et pourtant, à en croire son agent Silvano Martina, le portier de la Juventus n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons.