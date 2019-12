Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo pourrait influencer l'avenir de cette piste de Zidane !

Publié le 20 décembre 2019 à 21h00 par B.C.

Pisté par le Real Madrid ou la Juventus, Erling Braut Haaland se dirigerait tout droit vers Manchester United. Explications.

On n'attendait pas un tel début de saison de la part d'Erling Braut Haaland (19 ans). Sous le maillot du Red Bull Salzbourg, l'international norvégien impressionne et cumule déjà 28 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues, et cela n'est pas passé inaperçu en Europe. En effet, le Real Madrid, la Juventus ou encore Manchester United seraient intéressés par l'attaquant de 19 ans, et les Red Devils seraient même les grands favoris dans ce dossier, même si la Juventus n'aurait pas lâché le morceau. Néanmoins, la présence de nombreux joueurs dans le secteur offensif des Bianconeri pourrait leur porter préjudice à ces derniers.

Haaland refroidi par le secteur offensif de la Juventus ?