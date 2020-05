Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Higuain de retour en Premier League ?

Publié le 24 mai 2020 à 11h40 par La rédaction

Alors que l’avenir de Gonzalo Higuain semble toujours incertain du côté de la Juventus, l’international argentin aurait de nouvelles pistes du côté de la Premier League.